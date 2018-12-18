Сиявуш Новрузов: «Некоторые силы пытаются бросить тень на подписание соглашения между Азербайджаном и ЕС»

Озвучиваются необоснованные мысли по поводу нового соглашения о партнерстве, которое предполагают подписать Азербайджан и ЕС.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, некоторые силы пытаются бросить тень на подписание соглашения между Азербайджаном и ЕС.

«Антиазербайджанские силы за рубежом и внутри, распространяя различные мысли, пытаются ввести в заблуждение население. Проводимые в республике реформы беспокоят их», - указал он.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве должно стать новой правовой базой во взаимоотношениях Баку и Брюсселя, заменив действующее между сторонами соглашение от 1996 года.

Новый документ призван также стать альтернативой ассоциативному соглашению с Евросоюзом, от которого по геополитическим причинам отказались некоторые страны Восточного партнерства, в том числе Азербайджан.

Эльшан Рустамов, Г.Р.