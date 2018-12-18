1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Сиявуш Новрузов: «Некоторые силы пытаются бросить тень на подписание соглашения между Азербайджаном и ЕС»

Сегодня в 13:25 ~ 1 минута на чтение 165
Сиявуш Новрузов: «Некоторые силы пытаются бросить тень на подписание соглашения между Азербайджаном и ЕС»

Озвучиваются необоснованные мысли по поводу нового соглашения о партнерстве, которое предполагают подписать Азербайджан и ЕС.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, некоторые силы пытаются бросить тень на подписание соглашения между Азербайджаном и ЕС.

«Антиазербайджанские силы за рубежом и внутри, распространяя различные мысли, пытаются ввести в заблуждение население. Проводимые в республике реформы беспокоят их», - указал он.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве должно стать новой правовой базой во взаимоотношениях Баку и Брюсселя, заменив действующее между сторонами соглашение от 1996 года.

Новый документ призван также стать альтернативой ассоциативному соглашению с Евросоюзом, от которого по геополитическим причинам отказались некоторые страны Восточного партнерства, в том числе Азербайджан.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

Telegram WhatsApp

165

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net