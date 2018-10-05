Сиявуш Новрузов: Массовые акции в Баку под лозунгом Карабаха призваны внести сумятицу

Проведение группой лиц в Баку различных массовых акций под лозунгом Карабаха не имеет ничего общего с Нагорным Карабахом.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям, заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

По его словам, все это призвано внести сумятицу среди народа Азербайджана: «Территориальная целостность Азербайджана является основным условием. Азербайджанское общество всецело поддерживает в этом вопросе Президента. Глава государства отчитывается перед народом по поводу переговорного процесса. Народ избрал президента, дал ему полномочия, то есть это право принадлежит главе государства.

Люди с мышлением 90-х полагают, что нужно провести митинг, якобы, давая понять международным организациям, что на Президента оказывается давление. Получается, что Президент Азербайджана готов пойти на уступки, но ввиду общественного давления не идет на это. Что это за мышление?! Президент выступил с самой решительной позицией».

С.Новрузов отметил, что эти процессы продолжаются в соответствии с полномочиями, предоставленными народом: «О каком давлении здесь может идти речь? Карабах – азербайджанская земля. Азербайджан выражает готовность к отстаиванию своих рубежей как в переговорном процессе, так и усилением армии. Два парада в этом году являются тому наглядным подтверждением.

Демонстрация самого современного оружия говорит о том, что в случае безуспешности переговорного процесса, будут предприняты иные шаги. Выступать с призывами из Европы и вторить этому в Азербайджане в корне неверно. Как все без исключения азербайджанцы воевали в первой Карабахской войне, так будет и дальше. Каким целям служит осуждение тех, кто не желает участвовать в акции? Нагорно-карабахский конфликт – не тот вопрос, который можно решить на каком-то футбольном поле».

А.А.