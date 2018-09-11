Ситуация с дырой в космическом корабле РФ оказалась «намного сложнее» - ФОТО

Комиссия РКК «Энергия» не смогла определить причину появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09», «ситуация оказалась намного сложнее».

Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает газета «Взгляд».

«Те результаты, которые мы получили, не дают нам объективной картины. Будет работать уже комиссия, созданная на уровне самой госкорпорации. Ситуация оказалась намного сложнее, чем казалось раньше», – сказал он РИА Новости.

По словам Рогозина, уже начала работу комиссия «Роскосмоса». «Одна комиссия (внутренняя комиссия РКК «Энергия») завершила, другая начинает работу. Это комиссия «Роскосмоса», – сказал он, добавив, что четкие сроки работы комиссии не установлены.

Кроме того, отметил Рогозин, к расследованию подключились «компетентные органы». «Они участвуют в работе комиссии», – сказал он.

Внутреннее расследование РКК «Энергия», производителя корабля, признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла, но не смогло найти виновных.

В то же время Рогозин не стал комментировать сообщения в СМИ и Telegram-каналах о вине американских астронавтов в появлении отверстия в космическом корабле «Союз МС-09». По его словам, о причинах появления дыры в обшивке корабля «Союз» пока говорить рано.

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Утечку воздуха на МКС нашли полторы недели назад, в ночь на 30 августа. Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

В понедельник стало известно, что совместная комиссия Роскосмоса и ФСБ, расследующая появление дыры на корабле «Союз МС-09», установила, что отверстие было намеренно просверлено в космосе. Ранее сообщалось, что внутренняя комиссия РКК «Энергия» квалифицирует ситуацию с появлением отверстия в «Союзе» как «преднамеренные действия неустановленных лиц».

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