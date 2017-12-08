Сирийская оппозиция просит помощи России в эвакуации сотен раненых из Восточной Гуты

Россия должна оказать давление на режим Башара Асада для эвакуации до 400 раненых и больных из блокированного пригорода Дамаска – Восточной Гуты, сообщил Anadolu представитель Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Бассма Кодмани.

Он подчеркнул, что гуманитарная ситуация в блокированном пригороде Дамаска ухудшается.

«Восточная Гута подвергается непрекращающимся обстрелам и атакам сторонников Асада. Призываем международное сообщество, в особенности, Россию использовать все влияние и оказать максимальное давление на режим Асада с целью открытия коридора для эвакуации раненых и больных из Восточной Гуты», - сказал Кодмани.

По его словам, без соответствующей медицинской помощи раненые и больные будут погибать ежедневно: «Уже завтра число тех, кто нуждается в помощи, может снизиться до 370, в последующие дни до 350».

Представитель ВКП обратился к призывом к ООН: «Необходимы прямые переговоры с представителями режима Башара Асада».

Ф.Багирова