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Сирийская армия окружила оплот террористов к юго-западу от Дамаска

24 Декабря, 2017 в 23:28 ~ 1 минута на чтение 242
Сирийская армия окружила оплот террористов к юго-западу от Дамаска

Сирийские правительственные войска замкнули кольцо вокруг оплота "Джебхат ан-Нусры*" в поселении Могр-эль-Мир к юго-западу от Дамаска, сообщает национальное агентство САНА.

По данным агентства, сирийская армия совместно с бойцами народного ополчения выбили террористов со стратегических позиций возле источника пресной воды Манбидж, после ожесточенных боев у восточного въезда в поселение Мазраат-Бейт-Джан, где находится один из крупнейших оплотов "Джебхат-ан-Нусры*" в юго-западной части провинции Дамаск.

Агентство сообщает, что в ходе наступления армии и ополчения удалось ликвидировать боевиков террористической группировки и уничтожить несколько единиц техники, что позволило также занять ряд новых позиций на подступах к Мазраат-Бейт-Джан.

РИА Новости

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