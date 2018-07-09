1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Синтез народных мелодий в стенах БВШН – ВИДЕО

Сегодня в 12:50 ~ 1 минута на чтение 151
Синтез народных мелодий в стенах БВШН – ВИДЕО

Концерт, которым завершилась церемония вручения дипломов в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН), надолго запомнится всем его участникам.

С особым интересом выпускники и гости праздника встретили совместное выступление музыкантов ансамбля «Гайтагы» под руководством заслуженного артиста Азербайджана Анвара Садыгова и шотландца Иннеса Мойра, музыканта-любителя, сумевших показать органичный синтез шотландских национальных мелодий и азербайджанской народной музыки.

Этот необычный номер стал гвоздем концертной программы и помог создать в зале незабываемую атмосферу.

Представляем видеоролик об этом оригинальном музыкальном выступлении в день вручения дипломов в БВШН.

151

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net