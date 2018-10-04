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Силовики задержали в России главу крупного предприятия, заключившего договор с Азербайджаном

Сегодня в 12:50 ~ 1 минута на чтение 460
Силовики задержали в России главу крупного предприятия, заключившего договор с Азербайджаном

Силовики задержали в России руководителей АО «Каспийский завод листового стекла», сообщил «АиФ Дагестан» источник в правоохранительных структурах региона.

По словам собеседника, на базе предприятия с вечера проводили обыски.

«Задержан генеральный директор Игорь Кремер и коммерческий директор Анвар Фахрутдинов», - уточнил он.

Отметим, что АО «Каспийский завод листового стекла» является одним из крупнейших по производству листового полированного стекла на юге России.

Недавно предприятие заключило договор с Азербайджаном на поставку стекла на 5 млн долларов.

А.А.

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