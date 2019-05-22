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Силовикам Армении дано поручение найти методы воздействия на судей

Сегодня в 12:24 ~ 1 минута на чтение 298
Силовикам Армении дано поручение найти методы воздействия на судей

«Силовым структурам Армении дано поручение найти такие методы воздействия на судей, которые заставят их представить заявления об отставке», пишет армянская газета «Жаманак».

«Речь идет об их имуществе – в виде недвижимого и движимого. Необходимо найти как минимум несколько судей, которые последуют призыву премьер-министра Пашиняна и представят заявления об отставке. Хотя судьи не такие наивные, чтобы оформлять на себя все имущество», - отмечает издание.

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А.А., Э.Т.

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