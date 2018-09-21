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Silk Way West Airlines открывает новое направление в Китай

Сегодня в 16:55 ~ 1 минута на чтение 372
Silk Way West Airlines открывает новое направление в Китай

Азербайджанский грузовой авиаперевозчик Silk Way West Airlines открывает новый рейс из Баку в крупный китайский город Тяньцзинь.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании Silk Way West Airlines, авиакомпания будет выполнять новый рейс в Тяньцзинь два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. Данный маршрут соединит домашний хаб авиакомпании в Баку с одним из ведущих промышленных центров в Северном Китае.

«Данный рейс устранит стратегический разрыв и позволит оказывать полный спектр услуг грузовых авиаперевозок в быстро развивающемся Северном Китае. В частности, существует большой спрос на восточном и западном направлениях на товары в сфере автомобилестроения и авиационной индустрии», - отметил президент и исполнительный директор Silk Way West Airlines Вольфганг Мейер.

Э.Т.

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