Сильный водоворот на Каспии? - ВИДЕО

В Каспийском море возник огромных размеров водоворот в центре вращающейся на огромной скорости массы воды.

Как сообщает 1news.az, об этом свидетельствуют распространенные в социальных сетях кадры, снятые на море.

Очевидец, снявший кадры, указывает, что судно должно было пройти в этом месте, но заранее изменило курс.

Когда и кем были сняты кадры, не указывается.

Водоворот – круговое движение в поверхностном слое воды, развивающееся на отдельных участках водоемов или русловых потоков в результате слияния двух течений, при обтекании течением выступов берега, при резком расширении русла.

Морские водовороты вызываются столкновениями приливных и отливных волн и встречных течений.

На момент публикации новости нам не удалось получить комментарии Министерства экологии и природных ресурсов относительно того, на самом ли деле в Каспийском море возник такой крупный водоворот?

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А.А.