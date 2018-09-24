Сильный водоворот на Каспии? - ВИДЕО

В Каспийском море возник огромных размеров водоворот в центре вращающейся на огромной скорости массы воды.
Как сообщает 1news.az, об этом свидетельствуют распространенные в социальных сетях кадры, снятые на море.
Очевидец, снявший кадры, указывает, что судно должно было пройти в этом месте, но заранее изменило курс.
Когда и кем были сняты кадры, не указывается.
Водоворот – круговое движение в поверхностном слое воды, развивающееся на отдельных участках водоемов или русловых потоков в результате слияния двух течений, при обтекании течением выступов берега, при резком расширении русла.
Морские водовороты вызываются столкновениями приливных и отливных волн и встречных течений.
На момент публикации новости нам не удалось получить комментарии Министерства экологии и природных ресурсов относительно того, на самом ли деле в Каспийском море возник такой крупный водоворот?
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А.А.