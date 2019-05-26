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Сильный ветер привел к отключению электричества в северных районах Азербайджана

Сегодня в 12:02 ~ 1 минута на чтение 405
Сильный ветер привел к отключению электричества в северных районах Азербайджана

Около 70 процентов объектов в Гусарском районе осталось без электричества из-за сильного ветра.

Об этом сообщил Report первый заместитель главы исполнительной власти Гусарского района, председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Шаиг Фараджов.

Он отметил, что ветер также нанес ущерб коммуникациям, разрушил крыши некоторых домов, социальных объектов и других зданий как в центре района, так и в некоторых деревнях.

Ветер повалил деревья, которые, в свою очередь, в некоторых местах обрушились на дороги и автомобили, нанес ущерб посевным площадям и сельскохозяйственным угодьям.

Сильный ветер также привел к отключению электричества в пяти селах Гахского района Азербайджана.

А.А.

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