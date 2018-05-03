Сильнейшая за 20 лет песчаная буря в Индии: более 100 жертв - ВИДЕО

Число жертв песчаной бури на севере Индии увеличилось до 109 человек, еще 130 пострадали, сообщает The Daily Mail.

Буря обрушилась ночью сразу на несколько индийских штатов. Наибольший урон она нанесла штатам Уттар-Прадеш и Раджастхан. Большинство погибли от падения стен и деревьев в результате сильнейшего ветра. Многие люди в это время спали и не смогли покинуть свои дома.

Сейчас экстренные службы разбирают завалы, медики оказывают помощь пострадавшим.

По словам местных властей, это мощнейшая песчаная буря за последние 20 лет.

Власти пообещали выплатить семьям погибших по шесть тысяч долларов. Около трех тысяч получат пострадавшие, получившией серьезные травмы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.

mir24.tv