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Швыдкой: Нужно начать диалог между гражданскими обществами Армении и Азербайджана

Сегодня в 11:49 ~ 2 минуты на чтение 221
Швыдкой: Нужно начать диалог между гражданскими обществами Армении и Азербайджана

 «Россия и все остальное мировое сообщество заинтересованы в том, чтобы Армения и Азербайджан смогли прийти к мирному соглашению по карабахской проблеме».

Об этом группе армянских и азербайджанских журналистов в Санкт-Петербурге заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает 1news.az со ссылкой на Sputnik Armenia.

Он напомнил, что две страны сейчас разделяет линия соприкосновения, и полагает, что это явно не та форма соседства, которую хотелось бы иметь.

«В этом смысле мы хотели бы, чтобы народы двух стран включились в переговорный процесс. Вы знаете, политики могут принимать любые решения, но важно, чтобы эти решения приняли граждане стран. Мы понимаем, что за эти 30 лет накопилось много боли и противоречий. И будет непросто прийти к согласию. Мне кажется, что важно начать контакты гуманитарного свойства между гражданскими обществами», - сказал Швыдкой.

По его словам, российская сторона готова быть посредником для организации контактов между парламентариями двух стран, представителями общественных организаций. Поскольку процесс очень сложный и деликатный, нужно, чтобы в этом процессе участвовали люди, которые доверяют друг другу, и которые имеют определенный авторитет в этих странах.

Как считает спецпосланник президента России, сейчас наблюдаются некоторые признаки того, что этот процесс может быть запущен. Швыдкой намерен поговорить с коллегами из Армении и Азербайджана, чтобы понять, кто будет представлять эти страны. Он считает, что воля для этих контактов у руководств двух стран есть.

Напомним, что 29 марта в Вене состоялась первая официальная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи была, в частности, достигнута договоренность о реализации ряда инициатив гуманитарного характера. Спустя две недели состоялась очередная встреча глав МИД двух стран в Москве с участием главы российского внешнеполитического ведомства.

А.С., Э.Т.

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