Швейцарская CMA Small Systems AB создаст в Азербайджане систему «Мгновенных платежей»

Тендерная комиссия Центрального банка Азербайджана (ЦБА) назвала победителя конкурса на создание системы «Мгновенных платежей».

Как следует из ее сообщения на сайте ЦБА, подрядчиком по созданию данной системы стала швейцарская компания «CMA Small Systems AB».

Она также отвечает за закупку программного обеспечения и оборудования для полноценного функционирования системы, которая позволит в течение 5-10 секунд осуществлять платежи и проводить операции в режиме 24/7/365 для юридических и физических лиц Азербайджана.

Лада Евграшина, Г.Р.