Швейцария предложит Азербайджану новые инвестиционные проекты в химической промышленности

Швейцария намерена предложить Азербайджану новые инвестиционные проекты в химической промышленности.

Вопросы сотрудничества в этой и других сферах торгово-экономического сотрудничества двух стран намерен обсудить в Баку министр экономики Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амманн.

Визит запланирован на 8-11 июля, сообщили 1 news.az в посольстве Швейцарии в Азербайджане.

В состав делегации, которую возглавит министр, войдут около 35 представителей парламента, кантонов, крупных швейцарских компаний, частного сектора, сообщили в посольстве.

Целью визита в Азербайджан, который состоится в рамках турне министра в страны Южного Кавказа и Центральной Азии, заключается в выявлении деловых возможностей между азербайджанским и швейцарским бизнесом.

В повестку визита делегации входят встречи в правительстве, в министерствах экономики, финансов, а также с представителями органов местной власти.

Также запланированы встречи с представителями бизнес-ассоциаций, частного сектора, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития деловых связей.

Согласно информации Министерства экономики Азербайджана, в настоящее время в Азербайджане действует 71 компания со швейцарским капиталом. В то же время Азербайджан активно инвестирует в экономику Швейцарии, объем вложений оценивается в $1,2 млрд.

Товарооборот между странами в 2017 году вырос на 40% - до $240 млн.

С.А., Э.Т.