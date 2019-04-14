Шок в частной бакинской школе: Азербайджанка обвиняет американку в избиении - ФОТО

В одной из частных школ Баку – Azerbaijan British College (ABC) – произошла драка между учителями.

Как сообщили 1news.az в 24-м отделении Управления полиции Низаминского района Баку, в отделение с заявлением обратилась 32-летняя гражданка Азербайджана, преподаватель вышеупомянутого колледжа, жительница столицы Аида Асадова и ее родственники.

«В своем заявлении она указала, что в здании колледжа, расположенном на улице Микаила Алиева, на нее после пустякового спора внезапно напала коллега – учительница, гражданка США Джоандра Холис (Joandra Holis), которая нанесла ей серьезные травмы.

По заявлению проводится соответствующее разбирательство», - подчеркнули в отделении.

Отметим, что из-за нерабочего дня получить комментарии в самом Azerbaijan British College не удалось, но 1news.az готов представить позицию этого учебного заведения.

Редакция готова опубликовать позицию всех сторон.

Тимур Рзаев

На фото преподаватель колледжа Джоандра Холис