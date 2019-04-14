1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Шок в частной бакинской школе: Азербайджанка обвиняет американку в избиении - ФОТО

14 Апреля, 2019 в 13:45 ~ 1 минута на чтение 22437
Шок в частной бакинской школе: Азербайджанка обвиняет американку в избиении - ФОТО

В одной из частных школ Баку – Azerbaijan British College (ABC) – произошла драка между учителями.

Как сообщили 1news.az в 24-м отделении Управления полиции Низаминского района Баку, в отделение с заявлением обратилась 32-летняя гражданка Азербайджана, преподаватель вышеупомянутого колледжа, жительница столицы Аида Асадова и ее родственники.

«В своем заявлении она указала, что в здании колледжа, расположенном на улице Микаила Алиева, на нее после пустякового спора внезапно напала коллега – учительница, гражданка США Джоандра Холис (Joandra Holis), которая нанесла ей серьезные травмы.

По заявлению проводится соответствующее разбирательство», - подчеркнули в отделении.

Отметим, что из-за нерабочего дня получить комментарии в самом Azerbaijan British College не удалось, но 1news.az готов представить позицию этого учебного заведения.

Редакция готова опубликовать позицию всех сторон.

Тимур Рзаев

На фото преподаватель колледжа Джоандра Холис

Telegram WhatsApp

22 437

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net