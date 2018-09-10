Школа ABAD в Губе предлагает обучиться профессии ювелира – ФОТО

Школа ABAD, расположенная в комплексе ASAN Life в Губе, запустила тренинги профессионального ювелирного дела для молодых специалистов.

Тренинги позволят участникам ознакомиться с работами известных азербайджанских ювелиров, узнать больше об истории развития ювелирного мастерства в Азербайджане, а также о новых технологиях, используемых в профессии.

Основной фокус во время занятий будет делаться на работе с серебром, сообщается на сайте организации.

Выпускники тренингов получат профессиональный сертификат, который позволит им работать в этой области. Также есть возможность заключить с ABAD соглашение, в рамках которого изготавливаемые мастером изделия будут представлены на продажу в одном из этнобутиков ABAD.

Проект ABAD создан по инициативе Президента Ильхама Алиева в сентябре 2016 года. Основные цели проекта – поддержка малого и среднего семейного бизнеса, развитие социально-экономической сферы, а также повышение уровня занятости населения. Приоритетными направлениями проекта являются декоративно-прикладное искусство и сельское хозяйство.

Елена Остапенко, Э.Т.