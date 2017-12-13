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«Шестерка» по ядерной сделке с Ираном соберется в Вене 13 декабря

Сегодня в 01:00 меньше минуты на чтение 270
«Шестерка» по ядерной сделке с Ираном соберется в Вене 13 декабря

Заседание совместной комиссии «шестерки» по ядерной сделке с Ираном состоится в среду, 13 декабря, делегацию США возглавит заместитель госсекретаря Томас Шеннон, говорится в сообщении госдепартамента во вторник.

«Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Томас Шеннон возглавит американскую делегацию на заседании комиссии по Совместному всеобъемлющего плану действий, которое состоится в Вене 13 декабря», — говорится в сообщении.

«Согласно Совместному плану, совместная комиссия ответственна за наблюдение за внедрением Ираном ядерного соглашения», — напоминает ведомство.

РИА Новости

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