Шесть женщин подали иск к Харви Вайнштейну

Шесть женщин подали иск к американскому продюсеру Харви Вайнштейну, уличенному в сексуальных домогательствах, в федеральный суд в Нью-Йорке. Об этом сообщает CBS.

Как утверждается в документе, ряд компаний и людей стали частью растущего «сексуального предприятия» Вайнштейна, и они работали с продюсером, чтобы скрыть его действия, связанные с сексуальными домогательствами и насилием.

Согласно иску, актрис и других женщин из индустрии кино заманивали на профильные мероприятия и офисные встречи, в гостиничные номера и домой к Вайнштейну, на прослушивания. Предлогом служило обсуждение проекта.

Истцы — сценарист и актриса Луизетт Гейсс, актрисы Кэтрин Кендалл, Зои Брок, Сара Энн Томас, Мелисса Сейджмиллер и Нанетт Клатт.

Адвокат Вайнштейна отказался от комментариев.

Ранее сообщалось, что журнал Time назвал «человеком года» людей, первыми рассказавших о сексуальных домогательствах в ходе движения #MeToo.

Gazeta.ru