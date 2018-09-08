Шесть человек погибли при крушении вертолёта в Гималаях

меньше минуты на чтение

В результате крушения вертолёта в Гималаях погибли по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает издание The Himalayan Times.

Как заявил Нима Нуру Шерпа, управляющий директор авиакомпании Altitude Air, которой принадлежит вертолёт, спасатели обнаружили шестерых погибших. В их числе пилот, четверо граждан Непала и 68-летний альпинист из Японии.

Отмечается, что ещё одна пассажирка осталась в живых после падения вертолёта. Она получила травмы.

По данным издания, вертолёт упал в лесистой местности.

RT