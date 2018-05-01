«Шерше ля фам»: Может ли Мерал Акшенер преподнести сюрприз на выборах президента Турции?

Перенос в Турции президентских и парламентских выборов с ноября 2019 года на июнь нынешнего стал в турецком обществе предметом широких обсуждений.

Фаворитом предвыборной гонки, несомненно, является действующий президент республики, глава правящей Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган, пользующийся большой популярностью среди населения, в особенности, турецкой глубинки, а она в Турции составляет основу электората.

Но возможно, на пути к победе в предстоящих выборах Эрдогану придется столкнуться с достаточно серьезной конкуренцией и дело не ограничится только первым туром.

Бросить вызов Эрдогану решилась женщина.

Мерал Акшенер – бывший министр внутренних дел и депутат парламента, а ныне лидер İyi Parti (Хорошая партия), основанной ею после относительно недавнего раскола в Партии националистического движения (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP), возглавляемой одним из самых опытных в Турции политиков Девлетом Бахчели, который - об этом сегодня можно говорить почти со стопроцентной уверенностью - инициировав в парламенте проведение досрочных выборов, поддержит в них кандидатуру президента Эрдогана...

В своих политических взглядах Мерал Акшенер основывается на принципах и идеалах основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Она уже заявила о своих президентских амбициях и, судя по всему, настроена весьма решительно. Акшенер уже провела консультации и практически заручилась поддержкой крупных и авторитетных оппозиционных партий, в частности, Saadet (Партия процветания).

В случае прохождения на выборах во второй тур, она вполне может рассчитывать и на поддержку турецкой «ana mühalefet» - крупнейшей в стране Народно-Республиканской партии (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP). Она уже провела переговоры с ее лидером Кемалем Кылыдждароглу.

Однако не исключено, что эта политструктура, имеющая сильнейший после AKP мандат в парламенте страны, выдвинет на выборах собственного кандидата.В этом случае, то есть, если во втором туре в борьбу с Эрдоганом вступит кандидат от CHP, Акшенер допускает собственное отступление: «Я кандидат. Другие партии, вероятно, тоже намерены представить своих кандидатов. Если, например, кандидат от CHP пройдет во второй тур выборов, мы, безусловно, поддержим его всеми нашими силами».

Еще одним сюрпризом может стать участие в предвыборной гонке Абдуллы Гюля, хотя эта вероятность крайне призрачна с точки зрения как экспертов, так и самого экс-президента Турции, который не особо охотно желает возвращаться в президентское кресло.

«Я была бы очень рада выдвижению кандидатуры господина Гюля на предстоящих выборах, и желаю ему успеха. Но как женщина, которая еще год назад объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента и собрала 100 тысяч подписей, я не могу снять свою кандидатуру», - сказала Акшенер.

Таким образом, сейчас политическая оппозиция Турции (за исключением, пожалуй, лишь партии Д.Бахчели) преследует одну единственную цель – во что бы то ни стало не позволить президенту Эрдогану быть переизбранным на пост главы государства на выборах 24 июня – и ради этого готова объединиться.

Таково мнение известного турецкого эксперта по внутриполитическим процессам, журналиста Ильнура Чевика. Он считает, что оппозиция сосредоточилась не столько на приходе к власти, сколько на попытках не допустить к ней Эрдогана, и совсем «позабыла» представить свои проекты национального развития на ближайшее десятилетие, которые, однако, есть у действующего президента.

Неверно было бы сбрасывать со счетов и то, что именно при Эрдогане Турция достигла высочайшего экономического роста, проводила и проводит до сих пор антитеррористические операции, сумев значительно отдалить террористическую угрозу от своих границ – речь, в частности, идет об успешных операциях «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Именно при нем Анкара вместе с Баку инициировала и стала участником крупнейших региональных проектов, предполагающих, в том числе, поставки азербайджанского газа в испытывающую в нем дефицит Турцию. Несомненно, все это положительно влияет на рейтинг турецкого президента.

Тем не менее, досрочные выборы, после которых в стране вступят в силу принятые на референдуме в апреле прошлого года положения о президентской системе, обещают быть очень интересными и с возможными сюрпризами.

О проходящих в Турции политических процессах и перспективах политических сил на предстоящих выборах мы поговорили с экспертом по Турции Аразом Асланлы.

- На вопрос досрочных выборов в Турции надо смотреть, в первую очередь, с точки зрения официальной версии и официального процесса.

Официальный процесс состоял из того, что лидер MHP Девлет Бахчели заявил, что его партия предлагает перенести дату проведения запланированных на ноябрь 2019 года президентских и парламентских выборов на более ранний срок – на август этого года. Вскоре после этого состоялась встреча Девлета Бахчели с Эрдоганом, после которой президент заявил, что достигнута договоренность о проведении выборов уже в июне этого года.

В связи с этим в Великом национальном собрании должен быть принят закон. И ввиду того, что законопроект инициирован и правящей, и оппозиционной партиями, он, скорее всего, будет утвержден. Так вот, предлагая проведение досрочных выборов, Бахчели сказал, что во внутренней и внешней политике Турции есть актуализирующие это аспекты, и организация выборов в первоначально установленный срок, то есть, в ноябре 2019 года, создает для страны определенные риски.

В качестве внешнего фактора больше всего приводились процессы вокруг Сирии, региона в целом, риски, связанные с территориальной целостностью государств, вопросы безопасности и т.п. В качестве внутреннего – изменение структуры государственного управления, то есть, страна перешла к форме сильного президентского правления, но сам президент - с прописанными в новой конституции новыми полномочиями – еще не избран. Стремление устранить внешнюю и внутреннюю неопределенность – вот чем они объясняют перенос выборов. То есть, это - официальная версия, которую приводят и Эрдоган, и Девлет Бахчели.

Но в целом, в Турции в последнее время идут обсуждения вокруг негативных процессов в экономике, например, падения курса турецкой лиры, или определенных политических аспектов, к примеру, последовательного укрепления новой İyi Parti.

То есть, наряду с официальной версией, есть и другие - экономические и политические факторы, обуславливающие перенос выборов, в частности, возникновение на политической арене новых оппозиционных партий.

И Эрдоган, и Бахчели, полагая, что так лучше для Турции, желают продолжения нынешнего курса с действующим лидером, то есть, с самим Эрдоганом. Для них очень важно сохранение существующей политической линии и власти, именно на это и рассчитаны их совместные шаги.

- Как вы считаете, кто, кроме Эрдогана и Акшенер, будет претендовать на высший пост в стране, например, возможно выдвижение кандидатуры Кылыдждароглу?

- Здесь есть одна особенность - в один день будут проведены и президентские, и парламентские выборы. Понятное дело, что в парламентских выборах будут участвовать все представленные в Великом национальном собрании партии. Постараются войти в новый парламент и партии, которых там пока еще нет.

В целом, думаю, всего в выборах примут участие более десяти партий – как крупных, так и мелких.

И тут в повестку встает очень важный момент – будет ли участвовать в выборах партия, возглавляемая Мерал Акшенер? Окончательное решение по этому вопросу должен принять Высший избирательный совет Турции (Yüksek Seçim Kurulu - YSK), потому что есть определенные требования к участию политпартий в парламентских выборах. Например, политическая партия должна иметь определенное количество городских и районных организаций, и т.п. Причем со времени выполнения некоторых из этих требований должно пройти определенное время.

В этом и состоит критический вопрос – сможет, или нет, İyi Parti участвовать в выборах? Это то, что касается парламентских выборов.

Если же говорить о президентских выборах, то участие в них Эрдогана и Акшенер не вызывает никаких сомнений. Они оба заявляли эти свои намерения, оба спокойно собрали необходимые для этого 100 тысяч подписей, и их участие в выборах практически неоспоримо.

Но что касается CHP, то будет ее кандидатом председатель партии Кемаль Кылыдждароглу, либо какой-либо другой функционер – на этот счет есть различные версии. Кстати, одной из причин переноса выборов, называется и эта – ограничить возможности (в том числе, во времени) CHP и других оппозиционных сил для определения своих кандидатов.

Перспективы выдвижения кандидатом в президенты от CHP самого Кылыдждароглу мне видятся очень слабыми. За последнее время этот вопрос вообще не выносился в повестку, то есть, CHP всегда заявляла, что выдвинет кандидата, который будет популярен среди всех слоев населения и сумеет одержать победу над Эрдоганом.

Сейчас есть различные версии относительно кандидата от CHP, но я не хотел бы останавливаться на каждой из них конкретно, поскольку есть несколько функционеров, имена которых называются в этой связи, и в отношении каждого есть и положительные, и негативные подходы.

Однако имя самого Кемаля Кылыдждароглу на высоком уровне не озвучивалось.

И, возвращаясь к Мерал Акшенер, повторю, что ее участие неоспоримо, о чем она заявила и сама.

- Это значит, что основная борьба развернется между Эрдоганом и Акшенер?

- Возможно, но здесь есть еще один вопрос. Если бы выборы состоялись в 2019 году, то, например, называлось и имя Абдуллы Гюля как представителя оппозиционного блока. Или другого представителя правого крыла – в этой связи называлось несколько имен. Но судя по текущей ситуации видно, что да, основная борьба развернется между Эрдоганом и Акшенер.

Но фактор CHP тоже нельзя сбрасывать со счетов, то есть его кандидат тоже может принять участие в выборах, и не исключено, что сможет набрать в первом туре даже больше голосов, чем Акшенер. Это, конечно, если дело не ограничится только одним туром.

Но на данный момент из всех претендентов, имена которых муссируются в свете предстоящих выборов, громче и чаще всех звучат имена президента Эрдогана и Мерал Акшенер.

- Каковы ваши прогнозы относительно итогов выборов, есть ли шансы у Акшенер, если она сможет заручиться однозначной поддержкой CHP?

- В нынешней ситуации шансы Эрдогана расцениваются как более широкие. Он президент страны, лидер правящей партии, к тому же, его поддерживает одна из наиболее крупных оппозиционных партий. И это - серьезное преимущество.

В то же время, отмечается рост по нарастающей партии Акшенер, ее авторитета, популярности. С другой стороны – это, конечно фактор CHP, и еще одной партии – Saadet. То есть, если Saadet и İyi Parti будут выступать на выборах с единых позиций, и в случае проведения второго тура выборов - то у Мерал Акшенер есть шанс побороться - потому что в этом случае она получит также поддержку CHP.

Но если предположить, что дело ограничится только первым туром, то гораздо больше шансов, конечно, имеет Эрдоган.

Ф.Багирова