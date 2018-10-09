Шеф-повар сериала «Кухня» сбил пьяного пешехода – ФОТО

Актер из популярного российского сериала «Кухня», играющий шеф-повара, Дмитрий Назаров сбил пешехода на юге Москвы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Gazeta.ru, в ночь на 9 октября актер Дмитрий Назаров сбил пешехода на Варшавском шоссе в Москве, где он на своем автомобиле Audi Q7 ехал в сторону улицы Нагатинская. Перед ним на дорогу неожиданно выбежал пешеход, актер не успел затормозить и сбил человека, который от удара отлетел в сторону.

Gazeta.ru отмечает, что сбитым пешеходом оказался 29-летний Александр, решивший пересечь дорогу в 250 метрах от регулируемого пешеходного перехода. Что происходило после наезда, мужчина не помнит: он ударился головой об асфальт и потерял сознание.

После случившегося Д.Назаров вышел из машины и вызвал «скорую» и полицию. Пешехода госпитализировали в городскую клиническую больницу №12 имени В.М.Буянова. Медики диагностировали у него закрытый перелом средней трети левого предплечья, а также алкогольное отравление.

Как рассказал Александр СМИ, в тот день он решил отпраздновать удачную сделку по недвижимости и как раз в момент наезда направлялся за добавкой.

Между тем сам Д.Назаров открестился от аварии, сказав журналистам: «Я понятия не имею, о чем вы говорите» - однако на кадрах с места ДТП, размещенных в сети, отчетливо виден человек, который крайне похож на артиста.

Ф.В, Г.Р.

Фото: 5-tv.ru