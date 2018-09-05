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Шармазанов призвал Пашиняна не пугать революциями

Сегодня в 10:36 ~ 1 минута на чтение 1113
Шармазанов призвал Пашиняна не пугать революциями

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну не следует пугать  революциями.

Об этом в беседе с «Новости Армении» - NEWS.am заявил вице-спикер национального собрания РА, представитель Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, комментируя заявление Никола Пашиняна, сделанное им  на встрече с армянскими бизнесменами в Москве, сообщает 1news.az.

Вице-спикер добавил, что национальное собрание является независимым органом законодательной власти и способно самостоятельно решать, как ему голосовать.

Напомним, что Никол Пашинян, комментируя  высказывание Айка Марутяна о «темных  и светлых  силах», сказал, что  парламентская фракция Республиканской партии против проведения внеочередных парламентских выборов, инициированных правительством и лично Пашиняном.

«Во-первых, рекомендую Пашиняну не пугать революциями. НС является независимым законодательным органом и само  решает, как  голосовать. И если будет нужно, то мы снова проголосуем против его политических программ. Что касается цветовых оттенков, то, как мне кажется, и в жизни, и в политике есть более опасные цвета, например, голубой... Хотя  и здесь ситуация может легко  измениться. Надеюсь, Пашинян со мной согласен», - сказал Шармазанов.

С.А., Э.Т.

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