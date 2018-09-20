Шармазанов: Пашинян - худший премьер-министр за всю историю страны

В Армении нет и не может быть политического деятеля, который может выступать от имени всех граждан Армении, это утверждение касается в том числе и Никола Пашиняна.

Об этом в беседе с Новости Армении - NEWS.am заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении, вице-спикер национального собрания Эдуард Шармазанов, сообщает 1news.az.

Представитель Республиканской партии призвал не скрываться за спиной народа и не выражать каких-либо призывов от его имени.

Такое заявление Шармазанов сделал в ответ на слова Пашиняна о том, что «вы (РПА - ред.) считаете нецелесообразным проведение досрочных выборов, но не вы должны решать, буду ли я премьер-министром, это решит народ».

«Во-вторых, если ты еще не понял, я сообщу, что твое нахождение в кресле премьера – это результат голосования депутатов НС. Ты стал премьер-министром 8 мая, после голосования в парламенте, а не 1 мая, как тебе кажется», - сказал Шармазанов, отвечая на заявление Пашиняна.

«В-третьих, в Армении государственная власть осуществляется на основе конституции, а не на основе диктатуры избирателей Пашиняна или кого бы то ни было еще, и все процессы должны осуществляться исключительно в рамках конституции.

В-четвертых, конституцией гарантируется принцип разделения властей, и законодательный орган не является придатком исполнительной власти. Наоборот, это Пашинян и его кабинет подотчетны национальному собранию.

В-пятых, все 105 депутатов национального собрания при голосовании за тот или иной законопроект основываются на собственных убеждениях, а не на желании Пашиняна и его сторонников.

В-шестых, история знает личностей, которые были намного сильнее и обладали намного большей легитимностью, которых, однако, погубило высокомерие. Пока еще не поздно, советую тебе, учесть этот факт», - продолжил он.

Коснувшись слов Пашиняна о том, что он говорил Сержу Саргсяну о неправильной оценке властями ситуации в республике и о том, что бывший президент узнал о реальном положении дел после того, как отправил на место спецназ, Шармазанов отметил: «За эти 4 месяца ты имел возможность использовать легитимность и доверие, чтобы не допустить потрясений в стране. Однако вы, господин Пашинян, пошли по наихудшему сценарию, выбрав путь политической вендетты, разделения политических сил на «темных и светлых».

По мнению вице-спикера, Пашинян - худший премьер-министр за всю историю страны. «4-х месяцев было вполне достаточно, чтобы осознать, что вы не можете быть премьер-министром и верховным главнокомандующим страны»,- заключил Шармазанов.

С.А., Э.Т.