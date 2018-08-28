Шармазанов о заявлениях Пашиняна: Это тосты, а не конкретика

Премьер-министру Николу Пашиняну не хватает компетентности во внешней политике, сказал Sputnik Армения вице-спикер национального собрания Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, передает 1news.az.

«У премьера Пашиняна есть серьезная проблема с компетентностью не только в армяно-российских отношениях и внешней политике, но и во внутренней. После того как он посетил Москву, где встретился с президентом Путиным и бизнесменами армянского происхождения, обеспокоенность не только не рассеялась, а наоборот - возросла», — сказал Шармазанов.

По его словам, еще до встречи Пашинян говорил, что между странами есть вопросы. Позже на встрече с Путиным он заявил о невмешательстве во внутренние дела.

«Если все хорошо, то почему он выражает обеспокоенность, что кто-то должен вмешиваться во внутренние дела. И самое важное – после встречи на странице в Facebook он пишет, что армяно-российские отношения – блестящие», — сказал Шармазанов.

Если отношения «блестящие», то, по словам Шармазанова, стороны должны были договориться по ряду вопросов, включая дело Хачатурова (либо дело будет прекращено, либо вместо него будет назначен другой представитель Армении, а не Беларуси), розыск экс-министра обороны Микаэла Арутюняна, а также открытия на Верхнем Ларсе специального пункта для прохождения машин с армянскими номерами.

Вице-спикер также обратил внимание на встречу Пашиняна с бизнесменами и диалог с Рубеном Варданяном.

Варданян, по словам Шармазанова, призвал говорить конкретными цифрами, но никаких экономических оценок, программ не было представлено. Лишь было заявлено, что никто не будет отбирать у них бизнес.

«Считаю, что с такими митинговыми заявлениями не стоило встречаться с бизнесменами. А по российско-армянским отношениям, кроме тостов, я ничего не услышал», — сказал Шармазанов.

Россию и Армению, по словам вице-спикера, связывают многовековые дружественные отношения, но для их развития нужна конкретная работа.

Напомним, что 8 сентября в Москве состоялись переговоры Никола Пашиняна и Владимира Путина. Это - уже третья встреча лидеров двух стран после смены власти в Армении. После этого последовала встреча Пашиняна с бизнесменами армянского происхождения.

С.А., Э.Т.