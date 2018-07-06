Шар в виде Младенца-Трампа встретит президента США в Лондоне – ФОТО – ВИДЕО

Мэр Лондона Садик Хан разрешил запустить в центре Лондона надувной шар в форме «младенца Трампа» на второй день визита президента США в Британию.

В ходе визита Трампа ожидают протесты почти в каждом месте, где он будет останавливаться, сообщают Би-би-си.

Шестиметровый воздушный шар под названием Trump Baby профинансировали с помощью краудфандинга. В интернете собрали 17,5 тысяч фунтов на создание шара, а петицию с просьбой запустить его над Лондоном подписали более десяти тысяч человек.

«Бэби-Трампа» запустят 13 июля в 9:30 утра из сквера, расположенного рядом с парламентом. В соответствии с правилами безопасности он будет привязан к земле и не поднимется выше 30 метров. Через два часа после запуска шар сдуют.

По словам автора идеи шара Лео Мюррея, замысел в том, чтобы сыграть на психике Трампа.

«Он очень закомплексованный человек, и это единственное, чем мы можем воспользоваться. Если мы хотим, чтобы он обратил на нас внимание, нужно его унизить», - говорит Мюррей, называющий себя членом антифашистской арт-группировки.

«Мы не сразу нашли общий язык с мэрией. Сначала они сказали нам, что не считают «Бэби-Трампа» легитимной формой протеста», - сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Садик Хан и Дональд Трамп не раз вступали в перепалки в соцсетях, в том числе и в июне прошлого года, после теракта на Лондонском мосту.

«Лондонцы сегодня и в течение нескольких предстоящих дней увидят на улицах больше полицейских. Нет причин беспокоиться», - написал Хан в своем микроблоге непосредственно после теракта в Лондоне 4 июня.

«Семь трупов, 48 раненых в теракте, а мэр Лондона говорит, что нет нужды беспокоиться», - ответил ему Трамп. С тех пор чиновники несколько раз критиковали друг друга.

В дни визита Трампа множество организаций планируют провести публичные акции протеста. Утром 13 июля демонстранты пикетируют загородную резиденцию британского премьера Чекерз-корт, где Трамп будет завтракать с Терезой Мэй.

Основная же демонстрация в Лондоне проводится коалицией Togehter Against Trump («Вместе против Трампа»), объединившая несколько профсоюзов, группы пацифистов, экологов и социалистов.

Если верить протестной группе в «Фейсбуке», желание участвовать в демонстрации изъявили 57 тысяч человек. Демонстрация начнется от главного здания Би-би-си в два часа дня по лондонскому времени и закончится на Трафальгарской площади в пять вечера.

В пятницу вечером Трамп полетит в Шотландию, где его тоже планируют встретить протестами – в пятницу в Глазго, а в субботу в Эдинбурге. Там обещают «карнавал сопротивления» с народными играми на сатирические мотивы.

1news.az