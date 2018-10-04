Шансы всегда есть. «Карабах» против «Арсенала»

Сегодня агдамский «Карабах» проведет матч второго тура группового этапа Лиги Европы против «Арсенала».

Как сообщает 1news.az, в Баку приехал именитый лондонский клуб. «Арсенал» до сих пор ассоциируется с эпохой Арсена Венгера, который покинул команду по окончании прошлого сезона. Французский специалист поднял «Арсенал» до уровня Топ-клуба, выигрывая премьер-лигу, и доходя до финала Лиги чемпионов. Но последние годы Венгера в «Арсенале» оказались провальными. Команда второй сезон подряд осталась без Лиги чемпионов, куда без проблем пробивалась на протяжении многих лет.

С нового сезона командой руководит Унаи Эмери – наверное, лучший тренер в истории Лиги Европы. Испанец трижды подряд выигрывал Лигу Европу с «Севильей». Вместе с тем, надо признать Эмери - не топ-специалист. Работу в «ПСЖ» он вчистую провалил. С «Арсеналом» испанец начал довольно неплохо. После двух стартовых поражений в премьер-лиге от фаворитов - «Ман Сити» и «Челси», «Арсенал» одержал пять побед подряд.

Лондонский клуб набрал отличную форму. И, конечно же, «Арсенал» - фаворит не только в матче против «Карабаха», но в целом, всего турнира. Шансов у «Карабаха» не так много. Агдамцам тяжело даются матчи против английских клубов. До этого чемпион Азербайджана играл против «Тоттенхэма (1:3; 0:1) и «Челси» (0:6; 0:4) в групповых этапах Лиги Европы и Лиги чемпионов соответственно. Все четыре матча были проиграны.

Сложно сказать, за счет чего «Карабах» может отобрать очки у «Арсенала». Нет сомнений, что команда выйдет на игру мотивированной и будет биться на поле. Но в матче против такого соперника это редко когда приносит успех. Наверное, должны совпасть все составляющие. Мотивация, желание, везение и невезение соперника.

Что точно должно помочь, так это поддержка болельщиков. За день до матча было продано 55 тысяч билетов. Бакинский Олимпийский стадион будет заполнен под завязку. Фанаты обеспечат поддержку своему клубу. А шансы всегда есть.

1news.az поговорил с футбольными экспертами, которые поделились своими ожиданиями от предстоящего матча.

Вагиф Садыхов: «Конечно, если рассуждать реально, то больших шансов у нас нет. Но в любом случае, каждый желает, чтобы «Карабах» сегодня показал свою лучшую игру. Соперник такой, что он мотивирует, раздражает. Все эти факторы позволят нашей команде с самой лучшей стороны. Именно в играх с такими соперниками хочется видеть команду сильной. Результат может быть любой, значение имеет игра команды, которая позволит с оптимизмом смотреть в будущее. Игра против «Арсенала» - это возможность проверить свою команду и игроков в матче с грандом европейского футбола. В любом случае, перед игрой шансы всегда равны. Только два дня назад ЦСКА переиграл дома «Реал» (1:0). Думаю, «Карабах» при полном стадионе проявит себя с самой лучшей стороны».

Эльхан Абдуллаев: «Шансы всегда есть. Но я реалист, и понимаю, что силы не равны. Хотелось бы увидеть от «Карабаха» хорошей игры. Если удастся навязать борьбу, то все возможно. Может и очки удастся заработать. На сегодняшний день «Арсенал» очень силен. Это хороший клуб и сильными футболистами. Поэтому ждать от «Карабаха» исключительно победы, было бы не верно. Надо трезво оценивать соперника. Достаточно, чтобы «Карабах» порадовал нас своей игрой».

Теймур Максутов