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Шан Цунг из фильма «Mortal Combat» прогулялся по Ичери шехер – ФОТО

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 899
Шан Цунг из фильма «Mortal Combat» прогулялся по Ичери шехер – ФОТО

Американский актер японского происхождения, преимущественно известный благодаря ролям отрицательных персонажей в боевиках конца 1980-х- середины 1990-х годов Кэри-Хироюки Тагава находится в Баку.

Снимок с Кэри-Хироюки Тагава, снятый во время прогулки по Ичери шехер, в социальной сети Instagram разместил заместитель генерального секретаря Национального олимпийского комитета Азербайджана, вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азер Алиев.

Кэри-Хироюки Тагава в образе Шан Цунга в фильме «Mortal Combat»          

 

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Ф.В, Г.Р.

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