Shame.am: Никол Пашинян – крупный коррупционер, но быдло не в состоянии это понять

«Народ» Никола Пашиняна, который он называет «гордыми гражданами РА», а мы - стадом крупного и мелкого рогатого скота, свято верит, что Никол Пашинян - не коррупционер, т.е. не взяточник, пишет армянское издание shame.am.

Издание отмечает, что Н.Пашинян коррупционер такого порядка, что по сравнению с ним Роберт Кочарян и Серж Саргсян по меньшей мере ягнята. Судите сами.

«Мы писали, что народный премьер-министр для сохранения надлежащего внешнего вида жены залез в карман государства и назначил парикмахера личного пользования Анны помощником премьер-министра РА.

Никол Пашинян пошел на такой шаг, во-первых, исходя из интересов семейного бюджета, ибо и ежу понятно, что платить за прическу жены лучше из госбюджета, нежели из собственного кармана.

Во-вторых, Анна будет брать с собой за рубеж помощника-парикмахера премьер-министра за счет государства, чтобы менять свою прическу по 10-12 раз в день», - говорится в публикации.

В материале отмечается, что пресса, ссылаясь на администрацию премьер-министра, клянется, что все сделано в рамках законности, что якобы руководители ведущих стран мира за счет государства содержат для себя стилистов, однако так и не назвали какой-либо страны.

«Но мы скажем, что ни президент РФ Владимир Путин, ни президент США Дональд Трамп не сделали парикмахеров своих жен помощниками главы государства во избежание личных расходов.

Как бы там ни было, ублюдки поклялись на государственном уровне, что ничего коррупционного и незаконного в назначении Софьи Навасардян нет.

Мы же говорим на общественном уровне, что ничего законного здесь нет, и сегодня выяснилось, что мы как всегда правы. Софья Навасардян кайфовала в Санкт-Петербурге, полетела по дорогим билетам, остановилась в дорогой гостинице (ибо не могла находиться дальше супруги премьер-министра, чем на расстоянии пяти метров), и все это - за счет госбюджета РА. Поводом послужил инициированный Валентной Матвиенко Евразийский женский форум», - указывает армянское издание.

В материале напоминается, что в свое время пресс-секретарь премьер-министра, Арман Егоян говорил: «Софья Навасардян – не только стилист премьер-министра и первой леди, но и один из специалистов, занимающихся протокольными вопросами (какую протокольную работу будет выполнять парикмахер-сектант - неизвестно - ред.) Софья Навасардян будет продолжать выполнять ту же самую работу, поскольку внешний вид премьер-министра и первой леди - часть этого протокола».

«Стоит ли добавить, что Кочарян и Саркисян никогда так глубоко в государственный бюджет Армении не лезли...?» - резюмирует издание.

А.А.