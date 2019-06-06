Шакира пришла в испанский суд с двойником

Заседание проходило за закрытыми дверями, и около здания собрались десятки журналистов, сообщает El Confidencial. Несмотря на то, что накануне в суде заверяли, что певица войдет через центральный вход – как и положено – машина, в которой находилась звезда, въехала в подземный гараж, что позволило Шакире избежать общения с прессой. Место в гараже специально сняли в аренду – стоимость парковочного места составляет от 60 до 80 евро в месяц. В результате операторам удалось снять через стеклянные двери, как Шакира проходит по первому этажу здания.