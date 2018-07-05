Шаин Диниев об ошибках Аргентины и Испании на Чемпионате мира и не только… - ФОТО

Совсем немного осталось до окончания XXI Чемпионата мира по футболу. В эти дни сотни миллионов глаз от Аляски до Кейптауна пристально следят за перипетиями, происходящими в России, радуясь и огорчаясь, восхищаясь и разочаровываясь.

Уже завершилась стадия 1/8 финала, в которой были зафиксированы следующие результаты:

Франция — Аргентина — 4:3

Уругвай — Португалия — 2:1

Россия — Испания — 1:1; по пен. 4:3

Хорватия — Дания — 1:1; по пен. 3:2

Бразилия — Мексика — 2:0

Бельгия — Япония — 3:2

Швеция — Швейцария — 1:0

Колумбия — Англия — 1:1; по пен. 3:4

В ¼ финала встретятся:

6 июля

Франция — Уругвай

и Бразилия — Бельгия;

7 июля

Россия — Хорватия

и Швеция — Англия.

Своими впечатлениями от мирового первенства с читателями газеты «Бакинский рабочий» поделился бывший главный тренер сборной Азербайджана Шаин Диниев.

— Итак, на мундиале осталось всего 8 национальных команд.

— Хотел бы начать разговор с достаточно избитой фразы, которая, тем не менее, актуальна сегодня, как никогда — футбол расширяет свои границы. Все игры в России, за исключением, может быть, двух или трех, прошли в напряженной борьбе. И голов забито много, и всего одна сухая ничья в игре французов с датчанами.

Из всех чемпионатов мира, что мне довелось увидеть, этот, безусловно, самый зрелищный и непредсказуемый. Думаю, впереди нас ждут еще более интересные баталии.

— А ведь многие были уверены, что в отсутствие Италии и Голландии первенство немного потеряет в своей интриге.

— Это ошибочное мнение. Свято место, как говорится, пусто не бывает.

— Что запомнилось вам больше всего по итогам группового раунда и игр 1/8 финала?

— Масса самых разных впечатлений. Конечно же, удивил невыход Германии в плей-офф. Казалось бы, мощная команда, классные игроки, опытный тренер. Примечательно, что руководство немецкого футбола не отправило в отставку Иоахима Лева (главный тренер — прим. ред.). Видимо, неудачу в России они сочли досадным недоразумением.

— В федерации, должно быть, поняли, что это не Бундестим сыграла слабо, а, скорее, их соперники превзошли все ожидания.

— Да, вполне может быть. Еще очень понравились японцы с их скоростной и техничной игрой. В матче с бельгийцами они вели со счетом 2:0, но именно отсутствие опыта не позволило им удержать это преимущество. Кстати, по непонятной мне причине Бельгию называют одним из главных открытий мундиаля. Почему? Они уже лет 6 как на подъеме, полсостава выступает в топ-клубах Англии и Испании — Азар, Фелайни, Куртуа, Лукаку, Мертенс и так далее. Их классная игра — это закономерность, а не сенсация.

Огромное удовольствие доставляет мне футбол в исполнении Хорватии — легкий, динамичный, в хорошем смысле слова, авантюрный. Их капитан и лидер — Лука Модрич прекрасно взаимодействует с Марио Манджукичем, и эти ветераны создают атаки своей команды.

Ну, а больше всего мне нравится футбол сборной Франции и атмосфера, которая царит в этом коллективе. Во многом это заслуга их главного тренера — Дидье Дешама. В свое время он был потрясающим защитником, чемпионом мира и Европы. Теперь вот мечтает завоевать Кубок мира в качества главного тренера. Помнится, на прошлом мундиале, в Бразилии, он заявил, что его команда еще молода, а потому серьезных результатов от нее следует ждать через

2 года, на домашнем чемпионате Европы 2016 года. И ведь его подопечные действительно сильно провели тот турнир и только в финале проиграли Португалии.

— За 2 года, прошедших с того финала, трехцветные стали еще сильнее, не находите?

— Согласен. Французская сборная образца 2018 года неимоверна сильна и не имеет слабых мест. Главное, что между линиями есть потрясающее взаимопонимание, благодаря чему дружина Дешама может на равных играть с любым соперником.

— Кто из футболистов произвел на вас должное впечатление?

— Практически все игроки, от которых я ожидал увидеть качественную игру, оправдали ожидания. Единственное исключение составил Мохаммед Салах. Он провел фантастический сезон в «Ливерпуле», и болельщики ожидали увидеть нечто подобное и на Чемпионате мира, в составе Египта. В старании Салаху не откажешь, он даже забил оба гола сборной, но, к сожалению, турнир и он, и его команда провели из рук вон плохо — 0 очков.

— Чего не хватило таким сборным, как Польша или Марокко, выйти из группы?

— У каждого свои причины. У кого-то тренер не угадал с составом, у кого-то проблемы внутри коллектива и так далее.

— Чемпионат мира в России запомнится и двумя тренерскими историями. За день-два до старта федерация футбола Испании отправляет в отставку главного тренера Хулена Лопетенеги из-за того, что он согласился возглавить мадридский «Реал» после первенства в России.

— Очень глупое решение приняла испанская федерация. Убирать тренера за два дня до начала Чемпионата мира — это немыслимо. К тому же, человека, под руководством которого футболисты не проиграли ни одного матча за 2 года. Честно говоря, я поначалу не поверил в эту новость. Прочел в Интернете и подумал, что это очередной розыгрыш. Но когда Фернандо Йерро официально представили журналистам как исполняющего обязанности главного тренера, пришлось поверить.

Непонятно, что федерация хотела сказать этой отставкой. Или, быть может, они хотели наказать Лопетенеги? Он — признанный мастер своего дела, успешный и востребованный, в его услугах заинтересован «Реал». Почему же он должен отказывать лучшему клубу Европы? Конечно же, Лопетенеги, как тренеру, выведшему команду на чемпионат мира и, просто, как гражданину Испании, было обидно, что сборная осталась без рулевого. Но этой отставкой федерация, прежде всего, наказала свою национальную команду, лишив ее наставника.

— Кресло Лопетенеги занял его помощник — Фернандо Йерро.

— Йерро был великим футболистом — это факт. Но, как тренеру, ему еще далеко до своего предшественника. Он и сам это признал, между прочим. На мой взгляд, под руководством Лопетенеги испанцы обыграли бы Россию в 1/8 финала.

— Второй скандал, связанный с тренером, произошел в Аргентине, где Месси и несколько ветеранов отказались выполнять установки Хорхе Сампаоли.

— Очень некрасивая история, которая не красит ни Лионеля Месси, ни его товарищей. Любая команда, тем более, национальная — это семья. Много ли в мире сыщется семей, в которых никогда не возникало каких-то мелких споров? Если и существуют такие, то это исключение, их — единицы. Другое дело, что некрасиво и неправильно выносить сор из избы на всеобщее обозрение. Все должно решатся внутри коллектива.

— Если вы помните, после ничьей в — 1-м туре с Исландией — 1:1, лидеры «Альбиселесты» заявили на весь мир, что «Сампаоли плохой стратег и отныне они сами будут выбирать состав». И проиграли в следующей игре Хорватии — 0:3.

— Сампаоли классный тренер и стратег потрясающий. На мой взгляд, аргентинские футболисты просто хотели оправдаться за свою скучную игру с Исландией. Они-то вышли на поле за легкой победой, а в результате с трудом взяли одно очко.

— Ну, а на что они надеялись, если работать спустя рукава?

— Да, согласен, Аргентина хотела взять 3 очка малыми силами и прогадала. А затем было поражение от Хорватии — 0:3, которое подтвердило всем известное правило: каждый человек должен заниматься своим делом.

— Борьбу за самый престижный в футболе трофей продолжают вести

8 коллективов. Чьи шансы на успех кажутся вам предпочтительнее?

— Трудно ответить на этот вопрос. На первый взгляд, у Франции наиболее сыгранный и сбалансированный состав, которому под силу взять «золото». Есть еще сильные амбициозные хорваты и, наконец, всегда нацеленные на титул чемпионов мира бразильцы. Не забывайте также о демонстрирующих стопроцентный результат уругвайцах и о родоначальниках футбола — англичанах.