Шахрияр Рагимов: «Лучше уже плохо играть, но зарабатывать очки»

Капитан «Кяпяза» Шахрияр Рагимов после поражения от «Карабаха» (0:1) в матче 17-го тура «Топаз премьер-лиги» поделился своим мнением об игре.

«Все команды в матчах против «Карабаха» играют от обороны, - приводит 1news.az слова Шахрияра Рагимова, - Мы знали, что так будет. Терпели сколько могли. Было большое давление, но нам удавалось не пропускать до 85 минуты. Потеря концентрации в один момент привела к пропущенному голу, и решила исход противостояния. Надо отметить уровень мастерства «Карабаха». Они номер 1 в Азербайджане.

Не хотел бы винить никого в пропущенном голе. Матч проигрывает команда. Игра не строится на одном игроке. Просто в том эпизоде Дарио быстро принял решение, и оставил свою зону пустой.

Что касается пропущенного гола, то я его не видел, поэтому сложно сказать, была ли игра рукой. Но судья тоже человек, хотя в таких эпизодах стоит быть более внимательным.

После зимней паузы никто не обыгрывает нас с легкостью. Мы боремся, но проигрываем. Лучше уже плохо играть, но зарабатывать очки. Нам стоит быть более внимательными в атаке, и использовать свои шансы».

Теймур Максутов