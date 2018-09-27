Шахин Мустафаев: Инвестиции Азербайджана в экономику России составили более 1 млрд долларов

Инвестиции Азербайджана в экономику России составили более 1 млрд долларов, а России в Азербайджан – более 4 млрд долларов.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе проведения в Баку расширенного заседания Азербайджано-Российского и Российско-Азербайджанского деловых советов.

По его словам, в Азербайджане функционируют 760 компаний с российским капиталом.

«Сотрудничество между странами находится на уровне стратегического партнерства. Россия является основным партнером Азербайджана по импорту и занимает первое место по экспорту нашей ненефтяной продукции», - сказал министр.

Он указал, что были проведены комплексные работы по диверсификации товарооборота.

«Ведется работа по открытию торговых, винных, чайных домов Азербайджана в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Астрахани», - сказал он.

Следует отметить, что заседание деловых советов проходит в рамках азербайджано-российского межрегионального форума.

Эльшан Рустамов, Г.Р.