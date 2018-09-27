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Шахин Мустафаев: Азербайджан до конца 2020 года введет в эксплуатацию новую автомагистраль

Сегодня в 12:30 ~ 1 минута на чтение 301
Шахин Мустафаев: Азербайджан до конца 2020 года введет в эксплуатацию новую автомагистраль

Азербайджан до конца 2020 года введет в эксплуатацию новую автомагистраль до границы с РФ.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев, выступая на заседании «круглого стола» на тему «Укрепление сотрудничества в области транспорта и транзитных перевозок», проходящем в рамках IX азербайджано-российского межрегионального форума в Баку.

Он указал, что недавно с участием Президента Азербайджана была открыта автодорога до границы с Ираном, которая соответствует всем международным стандартам.

«До российской границы у нас есть автомагистраль, но она нас не устраивает. Поэтому строится новая дорога, которая будет сдана в эксплуатацию до конца 2020 года», - сказал он.

Министр также указал, что автодороги от Баку до границы с РФ и до границы с Ираном будут платными.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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