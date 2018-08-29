СГБ и МВД Азербайджана провели совместную операцию, изъяты оружие и боеприпасы

На основе поступившей оперативной информации в Астаре были обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Астаринского района и районного отдела Службы государственной безопасности, при осмотре автомобиля жителя села Пенсяр Теймура Пашаева был обнаружен охотничий нож.

Затем при осмотре сельского дома отца Т.Пашаева были обнаружены и изъяты пневматический пистолет, ружье марки «Иж-16» без документов, 7 патронов и охотничий нож.

По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.