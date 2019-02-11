СГБ Азербайджана задержала изменника Родины – ФОТО

Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) в ходе оперативно-следственных мероприятий задержали жителя города Мингячевир Анара Вагиф оглу Алекберова, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщили 1news.az в Отделе по связям с общественностью СГБ АР, установлено, что Анар Алекберов в марте 2016 года, находясь за рубежом, был привлечен к тайному сотрудничеству сотрудниками спецслужб иностранного государства и получал за него деньги.

Иностранные спецслужбы поручили А.Алекберову собирать сведения о некоторых гражданах Азербайджана, имеющих бизнес-связи за рубежом, привлекать их к сотрудничеству, собирать информацию о сотрудниках спецслужб Азербайджана, сотрудниках ряда иностранных посольств в Азербайджане, а также о военнослужащих N-ской воинской части Министерства обороны АР.

С того времени А.Алекберов предпринял определенные конкретные шаги для выполнения этих поручений.

В ходе следствия сам задержанный признался в государственной измене и подробно рассказал о своих действиях. Были получены сведения о сборе им информации, противоречащей государственным интересам Азербайджана.

Анару Алекберову предъявлены обвинения по статье 274 («Государственная измена») Уголовного кодекса АР, решением суда он арестован. Следствие по делу продолжается.

Тимур Рзаев, Э.Т.