Сезон надежд. Четвертая победа Хэмилтона, возвращение «Феррари» и другие итоги 2017 года

Хэмилтон стал 4-кратным чемпионом мира, «Феррари» вернулась в большую гонку, прогресс Ферстаппена и размышления Риккардо, конец мучениям Фернандо Алонсо.

Завершился чемпионат мира Формулы 1 2017 года, который подарил нам много борьбы, страсти и незабываемый Гран-при Азербайджана. Пришло время подводить итоги.

С точки зрения итогового результата все завершилось, как и прогнозировали. Победу одержали фавориты. Льюис Хэмилтон стал чемпионом мира, а «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов. Но до летних каникул все было не так очевидно.

Себастьян Феттель и «Феррари» ударно начали сезон, и смогли заделать приличный отрыв. Правда в Кубке Конструкторов борьбы, как таковой не получилось изначально.

Пилот «Мерседес» Вальттери Боттас, который в этом году, первые за карьеру, получил шанс сесть за руль конкурентоспособного болида, стабильно провел сезон, одержал три победы, и вносил свой вклад в пополнение очкового багажа «Мерседес». В следующем году финн пообещал дать бой Льису Хэмилтону. Нико Росбергу после нескольких лет поражений, удалось-таки опередить Хэмилтона.

У его соотечественника Кими Райкконена из «Феррари» все сложилось иначе. Кими таки завершил сезон на четвертом месте, опередив под самый занавес Даниэля Риккардо из «Ред Булл», но произошло это только из-за ненадежности болида австралийца в последних Гран-при, когда он часто сходил с дистанции и начинал гонку с последних рядов.

Да, Кими часто не везло, да ему пришлось смириться с ролью второго пилота, но будучи пилотом сильнейшего после «Мерседеса» болида, он не смог ни разу выиграть гонку. А ведь в этом сезоне это удалось сразу пяти пилотам, в том числе дважды Максу Ферстаппену и один раз Даниэлю Риккардо.

Кими лишь семь раз оказался на подиуме, что почти в два раза меньше чем Себастьян Феттель. Благодаря капризу немца, кстати говоря, который желает видеть напарником только Райкконена, финн и остался в «Феррари» на следующий сезон. Хотя очевидно, что самый возрастной пилот Формулы 1 уже не тот. Именно его очков не досчитался «Феррари», отставший от «Мерседес» в Кубке Конструкторов на целую вечность. Единственное достижение Кими в этом году – первый за 9 лет поул, завоеванный в Монако.

Следующий сезон для Кими, вероятнее всего, будет последним в Формуле 1. В этом возможно и кроется причина, по которой пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо все еще раздумывает над новым контрактом. Прежний истекает как раз после следующего сезона. Было бы очень интересно увидеть самого веселого парня в Формуле 1 в Скудерии. Тем более, что в «Ред Булл» похоже решили сделать ставку на Макса Ферстаппена, с которым первым продлили контракт до 2020 года.

О Даниэле Риккардо в этом сезоне невозможно не говорить в контексте блистательной победы на Гран-при Азербайджана. Бакинская гонка, без каких-либо преувеличений, получилась самой красочной в сезоне. Бесконечное количество желтых флагов, остановка гонки, столкновение пилотов «Форс Индия» между собой, сход семи гонщиков, конфликт Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона, первый подиум Ленса Стролла, победа Риккардо, стартовавшего десятым.

Первая бакинская гонка, прошедшая в 2016 году, оставила много вопросов. При отличной организации, не получилось яркой гонки. На трассу даже ни разу не выехал пейс-кар. Но Гран-при 2017 года дал ответы на все вопросы, почему городская гонка Баку – это украшение чемпионата мира Формулы 1. Городских гонок в календаре Формулы 1 всего три. Помимо Баку, это Монако и Сингапур. И каждая из них по-своему уникальна. Монако – это всегда событие, Сингапур – единственная ночная гонка.

Бакинская трасса с ее невероятной конфигурацией и самым узким участком среди гоночных треков, поразила всех гонщиков. То, в какой борьбе прошел Гран-при Азербайджана 2017 года - ответ всем скептикам.

Наверное, победа в такой гонке Даниэля Риккардо, излучающего позитив, вдвойне приятна. В этом сезоне Риккардо еще раз доказал, что на сегодняшний день он – один из лучших гонщиков в плане обгонов. Если бы не шесть сходов по ходу сезона из-за ненадежности болида, Риккардо набрал бы гораздо больше очков.

Собственно как и его напарник Макс Ферстаппен, у которого аж семь сходов, несколько из которых правда по причине аварий. Но Макс очень сильно страдал в начале сезона из-за ненадежности автомобиля. Однако под конец голландец смог одержать-таки две победы, и один раз занять второе место. Благодаря ударной концовке, этот сезон Макс может занести себе в актив. Что будет в следующем, во многом зависит от двигателя «Рено», со шасси у «Ред Булла» все в порядке.

Двигатель «Рено» в следующем сезоне точно избавит от трехлетних страданий, возможно, самого талантливого пилота Формулы 1 – Фернандо Алонсо. Испанцу уже 36 лет, и в последний раз чемпионом мира он становился аж 11 лет назад. Кто бы мог подумать, что та победа, может оказаться последней для Фернандо, которому прочили великолепное будущее, и казалось, что он может побить рекорд Михаэля Шумахера (7 титулов) по числу чемпионских титулов. После этого испанец трижды становился вице-чемпионом, но последние три года ушли вхолостую.

«Хонда» так и не смогла предоставить «Макларену» конкурентоспособный двигатель. В результате у Алонсо 8 сходов, и лишь 17 очков. Хуже чем с «Хонда» у Алонсо было лишь в дебютный сезон в Формуле 1 в далеком 2001 году.

В следующем году вместо «Хонды» будет «Рено». Если у «Макларена» со шасси все так, как они и говорят, то Алонсо получит мощный болит, который, как мы видим на примере «Ред Булл», способен приносить победы и подиумы.

Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель. Эти два гонщика заслуживают отдельного внимания. Именно их дуэль обеспечила напряженную борьбу в этом сезоне. Борьба, конечно же была, и в предыдущие два сезона, но велась она между пилотами «Мерседес». В Кубке конструкторов о борьбе не могло быть и речи. 2017 год же, с изменением регламента, подарил нам новый «Феррари», за рулем которого Себастьян Феттель лидировал первую половину чемпионата.

Но немцу не хватило то ли хладнокровия, то ли немного удачи, либо «Мерседес» просто во второй половине чемпионата серьезно обогнал «Феррари». Если бы Феттель смог утихомирить пыл в Баку и не стал причиной аварии на старте в Сингапуре, возможно, Гран-при Абу-Даби выявлял чемпиона. Факт в том, что у Себастьяна был самый быстрый болид на многих Гран-при. И то, что Феттель упустил титул – это вина самого пилота и «Феррари».

Льюис Хэмилтон же в блестящем стиле завоевал четвертый титул чемпиона мира. Британцу понадобилось время, чтобы что называется «нащупать» автомобиль. В первой половине чемпионата победы у Льюиса чередовались с нестабильным выступлением. Четвертое место в России, 7-ое в Монако, 5-ое в Баку, 4-ое в Австрии и Венгрии. Но после Венгрии последовало 5 побед в шести Гран-при. В это же время у Феттеля было два схода. Это и предрешило исход борьбы за титул.

Победа Льюиса заслуженна. Он выиграл больше всех Гран-при – 9, Феттель – лишь 5. Хэмилтон набрал очки в каждой из 20 гонок. В последний раз такое удавалось Михаэлю Шумахеру в 2002-ом. Британец установил новый рекорд по поулам — 72. И это при том, что Хэмилтон провел не самый лучший сезон.

Так или иначе, сезон 2017 дал надежду любителям Формулы 1, что со сменой регламента у «Мерседеса», наконец, появятся конкуренты. В последний раз по-настоящему упорная борьба между пилотами двух разных команд была в 2012 году, когда Себастьян Феттель, тогда выступавший за «Ред Булл» лишь на три очка опередил «Феррари», за рулем которого был Фернандо Алонсо.

В этом году «Феррари» уже с Себастьяном Феттелем снова проиграл, но похоже самая колоритная команда Формулы 1 возвращается в большую игру. Подтянуться должен и «Ред Булл», если не подведут моторы «Рено». Да и кто знает, возможно, в новом году удивит «Макларен» с Фернандо Алонсо.

Теймур Максутов