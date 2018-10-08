Севиндж Фаталиева в ПАСЕ: «Мы должны с уважением относиться к выбору турецкого народа»

Что необходимо для того, чтобы выборы считались успешными? Обеспечение разных возможностей для всех кандидатов, здоровая конкуренция, явка избирателей.

Как сообщает 1news.az, об этом сказала депутат Милли Меджлиса Азербайджана Севиндж Фаталиева во время своего выступления в рамках ПАСЕ.

«Как президентские, так и парламентские выборы в Турции отвечали этим критериям. Выборы проходили в условиях ожесточенной конкуренции. Только в президентских выборах участвовали шесть кандидатов. При этом действующему президенту противостояли достаточно сильные и влиятельные кандидаты. Однако его победа оказалась настолько неоспоримой, что даже основной оппозиционный кандидат Мухаррем Индже, представитель Народно-республиканской партии, спустя некоторое время признал итоги выборов, т.е. убедительную победу Эрдогана.

В не менее жестких условиях проходила и парламентская кампания. В ней принимали участие семь партий, которые задолго до выборов в парламент готовились к ним. Накануне, за несколько месяцев до выборов, в Турции активно создавались коалиции, шла перегруппировка политических сил, весьма активно велась кампания в регионах. В результате коалиция проправительственных партий – Партии справедливости и развития и Партии национального действия – заручилась поддержкой более 50% избирателей, участвовавших в голосовании», - отметила Фаталиева.

По ее словам, принятый накануне выборов новый закон об избирательных альянсах позволял сторонам заключать союзы и представить их в избирком, что означает, что они будут сгруппированы под именем альянса в избирательных бюллетенях.

«Это давало шанс оппозиции создать более широкую коалицию и изменить политический баланс в свою пользу. В таких условиях победа действующего президента и его партии кажется более чем убедительной. И это в то время как страна столкнулась с серьезными экономическими трудностями и внешним давлением. Несомненно, победа Эрдогана и его партии на выборах поможет ему консолидировать его политические силы и дальше идти выбранным им путем, поскольку эта победа стала своеобразным кредитом доверия турецкого народа своему лидеру и подтверждением тому, что политика реформ, проводимая все эти году действующей властью, находит одобрение у широких слоев турецкого общества. Турция играет роль стабилизатора в регионе. Защита интересов народа, обеспечение безопасности, сохранение стабильности в стране является основными направлениями государственной политики в Турции. Руководство страны приложило все усилия для обеспечения прозрачной, демократической и безопасной атмосферы для проведения выборов в такой сложный период для страны. Выборы это в первую очередь выражение позиции народа и его видение будущего своей страны. Мы должны с уважением относиться к выбору турецкого народа, поддержать Турцию, одну из самых важных стран членов Совета Европы, потому что успешное развитие Турецкой Республики является гарантией мира и стабильности в крупном регионе, охватывающем Черное море, Восточное Средиземноморье и Кавказ», - сказала депутат.

1news.az