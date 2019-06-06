Севиндж Фаталиева: «Решение французского суда еще раз подтверждает, что оккупационная политика Армении обречена»

Административный суд Франции вынес решение о том, что так называемая «хартия о дружбе», подписанная 22 октября 2018 года между городом Арнувилль и оккупированным Ходжавендом в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, аннулирована как незаконная, не имеющая никакой юридической силы и противоречащая международным обязательствам Франции.

Это решение еще раз подтверждает, что оккупационная политика обречена, заявила 1news.az депутат Севиндж Фаталиева.

По ее словам, протест армянской политике, мошенническим и лживым действиям свидетельствует о том, что их истинный имидж теперь известен всему миру.

«Теперь мир принимает тот факт, что Армения оккупировала азербайджанские территории, и призывает к освобождению оккупированных территорий в соответствии с международным правом.

Тот факт, что Армения выступила в качестве агрессора, в резолюциях, принятых Минской группой ОБСЕ, выполняющей посредническую миссию по мирному урегулированию конфликта, является фактическим доказательством этого.

Отмена «хартии о дружбе» и справедливое решение французской Фемиды обусловлены желанием поддержать справедливую позицию нашей страны», - отметила депутат.

С.Фаталиева сказала, что весь мир видит, что в отличие от Армении, шаги, предпринятые руководством Азербайджана для установления мира в мире, решительная политика на основе обоснованных национальных интересов положительны, и это приветствуется и поддерживается всеми.

«Агрессивная политика Армении, а также незаконные действия на оккупированных территориях Азербайджана показывают, что Армения намерена продолжать аннексию этих территорий. И это противоречит всем соответствующим нормам международного права, и международное сообщество не должно пренебрегать этим.

В то же время следует отметить, что работа, проделанная Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, имеет особое значение для достижения этого дипломатического успеха. Во время ее визита во Французскую Республику 11-12 марта этого года политика служения национальным интересам имела большое значение не только для развития отношений между двумя странами, но в то же время нейтрализовала антиазербайджанскую пропаганду», - сказала она.

Депутат подчеркнула, что очень приятно, что Франция, в отличие от предыдущих лет, обосновала свою позицию на основе принципа справедливости. «Позиция Франции ясная. Франция поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Таким образом, ход процессов показывает, что масштабы дипломатического преимущества Азербайджана над Арменией в международном праве расширяются. Благодаря успешной дипломатии Азербайджана, Армения сталкивается с раскрытием своего истинного лица», - сказала она.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.