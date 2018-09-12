Севиндж Фаталиева: Московский визит Пашиняна не устранил напряженность с Россией

Как и предыдущие руководители Армении Никол Пашинян непосредственно следит за состоянием азербайджано-российских отношений.

Не случайно, что визит премьер-министра Армении в Москву состоялся через неделю после официального визита Президента Ильхама Алиева в Россию. Однако два этих визита не сравнимы. Между президентами Азербайджана и России существуют многолетние надежные дружественные связи. А Президент России и премьер-министр Армении придерживаются разных мнений по различным вопросам как двусторонних отношений, так и внешней политики.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказала заведующая отделом международных отношений Партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева.

Депутат отметила, что во время визита в Россию Президента Ильхама Алиева были подписаны документы, в значительной степени усиливающие правовую базу двустороннего сотрудничества. В ходе визита премьер-министра Пашиняна в Москву не был подписан ни один документ, этот наскоро подготовленный визит премьер-министра Армении ничем не запомнился.

«Сказанное выше свидетельствует о том, что в настоящее время российско-армянские отношения находятся на низком уровне. Премьер-министр Армении, утверждая, что эти связи имеют «блистательный» характер, продолжает обманывать общественность своей страны. Московский визит Пашиняна не устранил напряженность с Россией. Отметив, что этот визит Пашиняна не способствовал решению ни одного актуального вопроса в двусторонних отношениях, депутат подчеркнула, что заявление о нежелании российской стороны поднять цену на газ, поставляемый в Армению, нельзя считать победой армянской дипломатии. «Это больше похоже на уступку со стороны Москвы страдающему армянскому народу»,- сказала Севиндж Фаталиева.

1news.az