Севиль Нуриева об убитом муже: «Моя самая большая мечта – встретиться с ним в раю» - ФОТО

19 сентября в Турции, в стамбульском районе Флория в собственном офисе был застрелен азербайджанский предприниматель Этимад Исмайлов, являвшийся супругом известной азербайджанской телеведущей Севиль Нуриевой.

Сегодня со дня убийства Э.Исмайлова прошло 7 дней – вдова убитого сделала публикацию в Facebook, растрогав пользователей соцсети.

«Мир – это место, где живут отважные люди и трусы. Мой Этимад родился отважным и ушел из жизни отважным. Моя самая большая мечта – встретиться с ним в раю. Сегодня семь дней как он покинул семью. Какими хотел он видеть Ильяса (имеется в виду сын С.Нуриевой и Э.Исмайлова – прим. ред.) и меня – такими мы и будем, даю слово. Прошу друзей не оставлять меня одной и молиться. Спасибо всем за соболезнования, спасибо всем, кто был рядом со мной – храни вас Бог.

До своего последнего вздоха я продолжу быть для всех хорошей, отважной и милостивой. Буду молиться до того момента, когда соединюсь с Этимадом в раю. Всегда гордилась тобой – каждый миг, проведенный с тобой, ценен для меня, как жизнь. Спасибо тебе за то, что оставил после себя отважное имя, что станет лучшим наследством для сына. Жди меня дорогой, когда придет время, мы встретимся в раю», - пишет Севиль Нуриева в соцсети Facebook, делясь снимком супруга с сыном Ильясом.

Также в своем сообщении С.Нуриева отмечает, что верит в Божью справедливость и турецкое правосудие, которое накажет виновного в убийстве ее мужа. Напомним, что турецкая полиция задержала Гёзала Демирова, подозреваемого в убийстве Этимада Исмайлова.

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В.Ф, Г.Р.