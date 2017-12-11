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Северокорейские хакеры атакуют биржи биткоина

Сегодня в 04:15 ~ 1 минута на чтение 110
Северокорейские хакеры атакуют биржи биткоина

Власти КНДР руками хакеров атакуют биржи криптовалют, в частности биткоина. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.

«Полагаем, что причина, по которой биткоин атакуют, кроется в растущей стоимости [криптовалюты]. В этом, как мы считаем, резон для хакеров... Криптовалюту легче получить, чем наличные деньги», — сказала Эшли Шэн, исследователь кибербезопасности.

Вместе со своими коллегами Шэн отслеживала атаки предполагаемых группировок хакеров из КНДР на финансовые институты, в том числе биржи биткоина. По ее словам, взломщики намереваются завладеть именно криптовалютой. Однако, добавила эксперт, пока их попытки не увенчались успехом.

Аналитик из Южной Кореи, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что раньше северокорейские хакеры устраивали атаки, чтобы парализовать общество, и только недавно их целью стали непосредственно финансы.

Ранее биткоиновый миллиардер предсказал двадцатикратный рост курса криптовалюты.

Gazeta.ru

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