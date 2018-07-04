Северо-западный ветер ослабит жару в Азербайджане

После долгого периода аномальной жары в Азербайджане наступят несколько дней относительной прохлады.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, с 5 по 9 июля в Баку и на Абшероне ожидается усиление северо-западного ветра, температура воздуха понизится на 4–6 градусов.

В районах Азербайджана с 5 по 9 июля также местами будет немного ветрено, в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди и грозы.

Местами осадки могут носить ливневый характер, есть вероятность выпадения града. Температура воздуха опустится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Есть вероятность повышения уровня воды в некоторых реках, что может привести к кратковременным затоплениям.

Елена Остапенко, Э.Т.