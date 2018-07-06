Сеть оператора Nar обслуживает абонентов на полной мощности

В связи с перебоями в подаче электроэнергии Nar принял все необходимые меры для обеспечения абонентов бесперебойной и высококачественной связью.

В течение последних двух дней технический персонал оператора и его партнеров работает посменно в круглосуточном режиме как в офисах, так и на местах расположения оборудования. С целью обеспечения стабильности мобильных услуг на станциях оператора используются генераторы. В результате экстренных мер было обеспечено стабильное функционирование сетей 2G, 3G и 4G оператора Nar.

Отметим, что, несмотря на перебои в электроснабжении, которые начались два дня назад, основная часть сети Nar продолжила предоставление услуг абонентам оператора. С целью предотвращения каких-либо сложностей в предоставлении услуг мобильной связи оператором были задействованы все ресурсы как в столице, так и в регионах страны, в результате чего работа сети была обеспечена в нормальном режиме. Nar продолжает проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение каких-либо сложностей в подобных ситуациях.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).

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