Сеть Nar готова к финалу Лиги Европы

В связи с финальным матчем между «Арсеналом» и «Челси», который состоится 29 мая, Nar готов удовлетворить потребности в мобильной связи местных и иностранных футбольных болельщиков с помощью своей мобильной сети.

В связи с этим на Бакинском Олимпийском стадионе, а также на площадках проведения различных мероприятий для болельщиков были проведены работы по оптимизации сети.

Nar оптимизировал пропускную способность мобильной сети на Бакинском Олимпийском стадионе и прилегающих территориях, а также в зонах FAN и FAN Festival. В частности, зрители матча смогут воспользоваться преимуществами технологии 4G (LTE-A) со скоростью до 286 Мбит/с. Учитывая потребности в мобильной связи гостей столицы и местных болельщиков, в местах, предназначенных для болельщиков, установлены две мобильные базовые станции. Следует отметить, что сотрудники Nar, Операционного центра и информационного центра будут осуществлять круглосуточный мониторинг мобильной сети на территории всей страны.

Чтобы удовлетворить потребности в мобильных номерах болельщиков, приехавших из-за рубежа на финальную игру Лиги Европы УЕФА, команда по продажам мобильного оператора также работает в усиленном режиме. Так, номер Nar можно будет приобрести во всех центрах продаж Nar, а также в мобильном пункте продажи в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Иностранные туристы, приезжающие в нашу страну, могут воспользоваться выгодным тарифом Nar - Welcome.

Подробную информацию о сети Nar можно получить на сайте nar.az

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня Nar предоставляет более 2.2 миллиона своих абонентов услуги высокого качества благодаря обширной сети, состоящей из чем более 7500 базовых станций и охватывающей 97% территории страны.

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