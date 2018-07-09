Сестра сменившего пол турецкого актера также стала мужчиной - ФОТО

Сестра ранее перенесшего операцию по смене пола и ставшего мужчиной турецкого актера Рузгара Эркочлара также сменила пол.

Рузгар Эркочлар сделал операцию по смене пола в 2013 году – став мужчиной, он в 2017 году женился на визажисте Тугбе Бейазоглу, за отношениями с которой следили сотни тысяч подписчиков Р.Эркочлар в соцсети Instagram.

Слева Р.Эркочлар до смены пола – справа Р.Эркочлар с супругой Т.Бейазоглу

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, последовав примеру Р.Эркочлара, сменила пол и стала мужчиной его сестра Гюль, которую теперь зовут Горкем Бату Эркочлар.

Рузгар Эркочлар с сестрой Гюль

Star.com.tr отмечает, что операция по смене пола была проведена через полгода после того, как мужчиной стал Рузгар Эркочлар, но СМИ узнали об этом только спустя три года – как Гюль Эркочлар, ставшая мужчиной, выглядит сегодня, можно увидеть на снимках, приведенных для просмотра ниже.

Читайте по теме:

Сменивший пол турецкий актер устроил разборку с соседями – ФОТО

Обручился турецкий актер, ранее сделавший операцию по смене пола – ФОТО

Сменивший пол турецкий актер впервые прокомментировал обручение – ФОТО

Женился турецкий актер, ранее сделавший операцию по смене пола – ФОТО

В.Ф, Г.Р.