Серж Саргсян встретился с Гагиком Царукяном вдали от чужих глаз

Экс-президент Армении Серж Саргсян и лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян встретились и побеседовали.

Как сообщает газета «Грапарак», встреча прошла «вдали от чужих глаз» в Цахкадзоре.

Изданию не удалось узнать содержание беседы, однако стало известно, что экс-президент Армении не упускает возможность выразить Царукяну свое недовольство тем, что вне зависимости от шагов властей, он продолжает поддерживать премьер-министра Никола Пашиняна.

Газета поинтересовалась у депутата парламента от ППА Геворга Петросяна, действительно ли подобная встреча имела место.

«У меня нет информации о подобной встрече. Возможно, была частная встреча, не могу сказать, но мы наш политический курс проводим независимо, без согласования с кем-либо», - ответил он.

А.А., Э.Т.