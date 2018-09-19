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Серж Саргсян встретился с Гагиком Царукяном вдали от чужих глаз

Сегодня в 15:21 ~ 1 минута на чтение 393
Серж Саргсян встретился с Гагиком Царукяном вдали от чужих глаз

Экс-президент Армении Серж Саргсян и лидер партии  «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян встретились и побеседовали.

Как сообщает газета «Грапарак», встреча прошла «вдали от чужих глаз» в Цахкадзоре. 

Изданию не удалось узнать содержание беседы, однако стало известно, что экс-президент Армении не упускает возможность выразить Царукяну свое недовольство тем, что вне зависимости от шагов властей, он продолжает поддерживать премьер-министра Никола Пашиняна.

Газета поинтересовалась у депутата парламента от ППА Геворга Петросяна, действительно ли подобная встреча имела место.

«У меня нет информации о подобной встрече. Возможно, была частная встреча, не могу сказать, но мы наш политический курс проводим независимо, без согласования с кем-либо», - ответил он.

А.А., Э.Т.

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