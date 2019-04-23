1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Серж Саргсян впервые пообщался с журналистами

Сегодня в 09:27 ~ 1 минута на чтение 259
Серж Саргсян впервые пообщался с журналистами

Экс-президент Армении, лидер Республиканской партии Серж Саргсян пообещал ответить на вопросы СМИ, как только настанет время.

Об этом он сказал в центральном офисе РПА, сообщают армянские СМИ.

Саргсян прибыл на встречу с молодыми людьми, которые подали заявки на вступление в партию.

Затем несколько молодых республиканцев попросили Саргсяна сделать с ним селфи, отметив, что это сейчас модно. Экс-президент пошутил, сказав, что «немного отстал от этой моды».

По завершении встречи один из присутствующих журналистов поинтересовался у бывшего главы государства, какие изменения он видит в Армении за последний год. Саргсян в ответ заявил, что ответит на все вопросы, когда придет время.

«Придет время, отвечу на множество вопросов. Возможно, вопросов будет меньше, чем ответов», - заявил Саргсян.

Третий президент Армении и бывший премьер (пробыл на посту всего неделю - ред.) Серж Саргсян впервые появился на публике после своей отставки 21 мая. Он присутствовал на похоронах Греты Саркисян – матери убитого в парламенте премьер-министра Армении Вазгена Саркисяна.

Напомним, 23 апреля исполняется годовщина отставки Саргсяна с поста премьера. Его уход стал следствием многодневных масштабных акций протеста.

А.А.

Telegram WhatsApp

259

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net