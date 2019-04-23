Серж Саргсян впервые пообщался с журналистами

Экс-президент Армении, лидер Республиканской партии Серж Саргсян пообещал ответить на вопросы СМИ, как только настанет время.

Об этом он сказал в центральном офисе РПА, сообщают армянские СМИ.

Саргсян прибыл на встречу с молодыми людьми, которые подали заявки на вступление в партию.

Затем несколько молодых республиканцев попросили Саргсяна сделать с ним селфи, отметив, что это сейчас модно. Экс-президент пошутил, сказав, что «немного отстал от этой моды».

По завершении встречи один из присутствующих журналистов поинтересовался у бывшего главы государства, какие изменения он видит в Армении за последний год. Саргсян в ответ заявил, что ответит на все вопросы, когда придет время.

«Придет время, отвечу на множество вопросов. Возможно, вопросов будет меньше, чем ответов», - заявил Саргсян.

Третий президент Армении и бывший премьер (пробыл на посту всего неделю - ред.) Серж Саргсян впервые появился на публике после своей отставки 21 мая. Он присутствовал на похоронах Греты Саркисян – матери убитого в парламенте премьер-министра Армении Вазгена Саркисяна.

Напомним, 23 апреля исполняется годовщина отставки Саргсяна с поста премьера. Его уход стал следствием многодневных масштабных акций протеста.

А.А.