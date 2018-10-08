Серж Саргсян покинет правительственный особняк в ноябре

«Третий президент Армении Серж Саргсян в следующем месяце покинет правительственный особняк, в котором проживает в течение более десяти лет», - сказал руководитель администрации премьер-министра Эдуард Агаджанян, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Как отметил Агаджанян, Серж Саргсян отказался также от последнего, десятого по счету, предложения по поводу нового особняка.

Последнее предложение касалось дома в ереванском административном округе Аван, рыночная стоимость которого составляет 1 миллион 250 тысяч долларов. По словам Агаджаняна, правительство уже договорилось с продавцом, было готово купить частный дом за 950 тысяч долларов и предоставить его Сержу Саргсяну.

«Это предложение было отклонено, несмотря на то, что это, по сути, было последнее предложение. Мы не будем предлагать другой вариант», - сказал глава администрации премьер-министра, отметив, что отказы со стороны третьего президента обычно были связаны с соображениями безопасности.

«В данном случае, в частности, речь шла о какой-то электрической линии, проходящей над домом, которая, согласно им, представляла собой проблему в плане безопасности», - отметил Агаджанян.

У руководителя администрации премьер-министра нет информации о том, где будет проживать третий президент Армении после того, как съедет с правительственной дачи.

С.А., Э.Т.