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Серж Саргсян не собирается уходить из политики

Сегодня в 12:52 ~ 1 минута на чтение 84
Серж Саргсян не собирается уходить из политики

Республиканская партия Армении (РПА), возглавляемая бывшим президентом Сержем Саргсяном, «решительно настроена продолжать политическую борьбу против событий, угрожающих демократии и конституции страны».

Об этом было заявлено на очередном заседании исполнительного органа под председательством руководителя партии Сержа Саргсяна, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Республиканцы собираются делать это в соответствии с конституцией, используя все доступные им международные площадки и возможности.

Во время заседания республиканцы обсудили последние внутриполитические события. Исполнительный орган еще раз подтвердил свою политическую и юридическую оценку антиконституционного призыва премьер-министра Никола Пашиняна блокировать входы и выходы зданий судов.

Партия подчеркивает, что все процессы, происходящие в стране, в том числе и возможные реформы в судебной системе, должны осуществляться исключительно в рамках конституции Армении и в соответствии с международными обязанностями страны.

В связи с этим РПА высоко ценит соответствующую реакцию ряда армянских партий, общественных и международных организаций.

Помимо этого, на заседании республиканцы обсудили работу партийных структур, процесс модернизации партии, будущие программы международного сотрудничества.

А.С., Э.Т.

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